Procès ONAS : Cheikh DIENG gagne une bataille

Le procès pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles opposant l’ancien Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Dr Cheikh DIENG, aux entreprises Vicas et Delta connaîtra un nouveau rebondissement. Selon Les Échos, l’ancien responsable, initialement jugé par défaut, a obtenu le rabat du délibéré prévu pour le 28 mai. Résultat : les débats seront rouverts devant le Tribunal correctionnel de Dakar le 25 juin prochain.



Dr Cheikh DIENG, désormais autorisé à assurer lui-même sa défense, compte profiter de cette audience pour présenter sa version des faits. Il maintient fermement ses accusations contre Vicas et Delta, deux entreprises qu’il qualifie de « lobbies » manipulés, d’après lui, par le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane DIEYE. « Tout ce que j’ai dit est vrai. Ces entreprises sont téléguidées pour dissimuler la prédation sur les marchés de l’ONAS », soutient-il.





Parmi les éléments qu’il entend verser à sa défense, figure un audit qui, selon lui, aurait révélé des irrégularités massives estimées à 440 milliards de francs CFA. Ce document, affirme-t-il, constitue un élément clé pour justifier ses dénonciations.



Lors d’une audience précédente tenue en son absence, la partie civile avait réclamé « 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts », ainsi que « la publication du jugement dans la presse ». Le parquet, pour sa part, avait requis « l’application de la loi pénale » à l’encontre de Cheikh DIENG, rapporte Les Échos.



































































Walf