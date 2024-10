Le procès du leader de Gueum sa bopp, Bougane Gueye Dany initialement prévu à 11h , a démarré un peu plus tôt, vers 10h 40. Après des échanges ( Questions-Réponses) entre le juge et Bougane , le Procureur a pris le relais, bombardant l'accusé, Bougane Gueye Dany de questions. Il s'en est suivi des échanges de propos aigres-doux entre le procureur, Bougane et ses avocats. Finalement la séance a été suspendue pour 5 mns le temps de calmer les nerfs.











































































dakaractu