Procès de l’affaire des faux billets : Les larmes de Thione Seck !

Thione Ballago Seck a fait face aujourd’hui au juge du tribunal correctionnel pour les faits d’association de malfaiteurs, altération de signes monétaires ayant cours légal à l’étranger, blanchiment d’argent et tentative d’escroquerie. Des accusations que le père de Wally Seck a rejeté.

« A mon âge, Monsieur le Juge, je n’ai jamais pensé que je serai un jour devant vous pour répondre de ses chefs d’accusation« , tonne le leader du Raam Dan.



Ainsi, poursuivit Thione Seck, « un Monsieur répondant au nom de Joachim Cissé m’avait proposé 105 dates pour une tournée européenne. Et, c’est ce même sieur qui m’a apporté ce sac d’argent. En moins de 24 heures avant de voir mon avocat pour la signature du contrat, les gendarmes avaient déjà débarqué chez moi et m’ont pris les 85 millions ».



Néanmoins, Thione Seck précise à propos du procès verbal, « je respecte les gendarmes mais, ils n’ont pas dit la vérité. Ils sont venus avec Alay Djité pour me demander si je le connais ou pas. Et je le répète, si je savais que c’était des faux billets la gendarmerie ne m’attraperait jamais », termine t-il en craquant devant le juge.