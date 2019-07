Procès en appel : Abdoul Mbaye face à son ex-épouse ce mardi

L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye est convoqué, ce mardi 23 juillet, à la deuxième chambre de la Cour d'appel, à propos de son procès qui l'oppose à son ex–épouse Aminata Diack.

Le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), qui a été relaxé en première instance, sera édifié sur son sort, rapporte Enquête.

Lors du procès qui avait tenu l'opinion en haleine, le procureur avait requis un an de prison ferme contre Abdoul Mbaye pour faux et usage de faux.

Il est accusé par son ex-femme d'avoir falsifié leur certificat de mariage, faisant passer illégalement celui-ci du régime monogame au régime polygame.