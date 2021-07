Procès financier au Vatican : 10 accusés, dont un cardinal, à la barre

Un cardinal à la barre

Parmi les accusés, le cardinal italien Angelo Becciu diplomate de longue date du Vatican et ancien collaborateur de confiance du pape François. Le souverain pontife l'a élevé au rang de cardinal en 2018, mais après une enquête de près de deux an, qui met en lumières les prémices du scandale, le pape a limogé Becciu l'année dernière.





C’est un procès inédit qui débute mardi 27 juillet au Vatican. Dix personnes sont jugées au sein même du plus petit État du monde pour la gestion opaque d'actifs du saint siège et des donc de fidèles. Corruption, détournement de fonds ... Tout est parti de l'achat d'un immeuble de luxe à Londres en 2014 via des sociétés offshores et par des pots-de-vin.







Un événement destiné à marquer à jamais le pontificat de François

Bien que le cardinal se dise victime d'une machination, ce qui débute aujourd'hui est d'une importance historique sans précédent.



Pour la première fois, un cardinal est jugé par un tribunal du Vatican composé de juges laïcs grâce à la réforme voulue par le Pape François.