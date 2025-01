Processus budgétaire : Le Sénégal obtient une très faible note sur la participation du public

Dans le cadre du programme d’appui à la gestion des finances publiques de l’USAID, le rapport de l’enquête sur le budget ouvert a été examiné. En effet, avec l’accompagnement technique et financier de l’USAID/Sénégal, dans le cadre de son projet Appui à la gestion des finances publiques, l’ONG 3D a organisé un séminaire sur la méthodologie de l’Enquête sur le Budget Ouvert (EBO).



L’Enquête sur le Budget Ouvert (OBS) est une évaluation mondiale indépendante menée tous les deux ans par l’International Budget Partnership (IBP) pour mesurer la transparence, la participation publique et la surveillance budgétaire des gouvernements. En 2023, le Sénégal a obtenu un score de 42 sur 100, en dessous du seuil de 61 requis en matière de transparence budgétaire. Bien que ce résultat soit en amélioration par rapport aux années précédentes, il met en évidence des insuffisances dans la disponibilité des informations budgétaires, la participation citoyenne (13/100) et la surveillance indépendante.



L’enquête révèle que malgré les efforts considérables du Sénégal pour renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques, de nombreux défis subsistent. « Malgré les efforts du Sénégal pour améliorer la transparence dans la gestion des finances publiques, il reste encore de nombreux défis à relever. Ces défis ont été mis en lumière lors des dernières enquêtes sur le budget ouvert. Parmi eux, on distingue la nécessité d’améliorer la participation du public dans les processus d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation du budget. L’État manifeste néanmoins la volonté d’améliorer son score sur ces aspects », explique Mamadou Mansour Diagne, responsable de composante au projet de l’USAID Appui à la gestion des finances publiques.



Selon Cheikh Tidiane Cissé, directeur de programme à l’ONG 3D, le Sénégal affiche une très faible note sur la participation du public dans le processus budgétaire. « Nous souhaitons améliorer la note du Sénégal et mener un plaidoyer pour que la prochaine enquête soit plus bénéfique à l’État du Sénégal. Nous travaillons pour renforcer la compréhension des acteurs sur la méthodologie de l’EBO, y compris les principes de transparence, de participation publique et de surveillance budgétaire. Il s’agit également d’analyser les résultats obtenus par le Sénégal dans le dernier rapport de l’EBO et d’identifier les domaines nécessitant des améliorations », explique M. Cissé.





























































