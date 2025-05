Proche du premier ministre, Chérif Ousseynou Laye révèle: "Azoura est chez moi, il va déférer ce lundi à la convocation de la police ..."

"Bonsoir chers amis après s'être rendu à Paoskoto auprès de sa chère maman pour l'informer de la procédure judiciaire initiée à son encontre et recueillir ses prières, Assane GUEYE dit "Azoura FALL" est arrivé chez moi pour répondre demain à la convocation de la Cybersécurité.

Sur ce , j'ai pris aussitot les dispositions requises pour l'accompagner ce matin avec un avocat afin qu'il se mette à la disposition de la justice.

Tout en regrettant les propos tenus, je lui apporte tout mon soutien militant , fraternel et affectif.

Qu'Allah veille sur lui et le préserve." écrit Cherif Ousseynou Laye.