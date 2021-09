Proches des guides religieux: Quand leurs ‘’Beuk Néég" ou chambellans deviennent des “bouki néeg’’ ou vautours)

Ousmane, nom d’emprunt d’un "beuk néeg" reconverti dans le business, explique : “ Beuk néeg est le nom générique, mais, il y a aussi des “mbeuk néeg’’, c’est-à-dire les indiscrets qui, animés d’une curiosité injustifiée, trouvent leur mentor dans ses appartements privés.



Et des “Bouki néeg’’ : ce sont ceux qui agissent avec ruse et perfidie, pour leur propre intérêt. Ils ne rejettent rien et sont prêts à tout pour parvenir à leurs fins ’’.



“ Des surnoms qu’ils portent comme des gants ’’, commente notre interlocuteur. Ils font des victimes à la pelle. Pour eux, rien n’est de trop, pour se remplir les poches. Dans cette entreprise, personne n’est à l’abri.



Certains "beuk néeg", à force de familiarité et de proximité, gagnent la confiance du religieux et de ses proches. “ Ces faux dévots , renseigne Abdou Ndiaye, une fois dans le cercle restreint des intimes, mettent à exécution leur sale besogne.



S’ils ne parviennent pas à séduire les jeunes épouses des religieux, ils jettent leur dévolu sur les filles de l’entourage. Il se raconte aussi qu'un célèbre "beuk néeg" a été pris en flagrant délit de transfert de fonds de la maison de son chef religieux, à travers un bol rempli de riz bien cuit qu’il a rempli de billets de banque.



Il a été démasqué et le butin repris. Un autre pris en flagrant délit, a été sauvé de justesse d’une mémorable correction, par le chef religieux ’’.



Pour Mor Mbacké, “ le comportement décrié des "beuk néeg" n’est le propre d’aucun foyer religieux. Il n’y a pas de chef religieux qui est épargné par ces tartuffes d’un genre particulier ’’.













Enquête