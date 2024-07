Profanation à l'église sainte Agnès de Rufisque

Bonjour chers paroissiens. Ce matin, nous avons eu la surprise d'une intervention malveillante au sein de notre église où certains matériels ont été volontairement endommagés. Mes vicaires abbé Léon et abbé Jean Marie qui ont découvert la situation ont vite saisi la police qui a fait une descente sur les lieux pour récupérer tous les indices nécessaires pour leurs investigations.



Étant loin de la paroisse, je suis l'évolution de la situation avec mes vicaires.



Nous avons espoir que la police scientifique qui travaille sur le sujet trouvera rapidement le malfaiteur.



Chers paroissiens, je vous demande, au nom de notre foi, de garder la sérénité et surtout de prier.



Je vous recommande de ne faire aucune manifestation ni de regroupement à la paroisse. Laissons la police faire son travail.



Une messe de réparation sera dite après concertation avec les autorités diocesaines.



Ensemble, avec la Petite Agnès, unissons-nous malgré la douleur et la peine qui nous animent tous.



Abbé Stanislas Diouf

Curé de la paroisse