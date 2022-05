[Profil] DR. MARIE KHÉMESSE NDIAYE: Une praticienne à la tête du département de la Santé

Dans la foulée de l’affaire du décès des 11 bébés dans un incendie qui s’est déclaré mercredi soir au service pédiatrie de l’hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh de Tivaouane, le Chef de l’Etat Macky Sall a nommé jeudi Dr. Marie Khemesse Ndiaye, Ministre de la Santé et de l’Action sociale, en remplacement d’Abdoulaye Diouf Sarr.



Beaucoup de Sénégalais ont découvert son visage dès les premiers jours de la pandémie de Covid-19. Au-devant de la scène, elle présentait le bulletin épidémiologie du jour à la télévision nationale et participait activement aux travaux du Comité national de gestion des épidémies (Cnge). Mais, la désormais ex-Directrice de la Santé publique est une femme du sérail. A sa sortie de l’Université en 1991 comme médecin généraliste, elle a été affectée comme médecin chef adjoint au district sanitaire de Thiès au centre de santé 10ème.



« Quand j’étais médecin chef adjoint, je voulais devenir médecin chef de district, après médecin chef de région, chef de division, directrice. Le bon Dieu est venu, je suis directrice générale. Je ne vais pas dire que c’est facile, mais tout est surmontable », avait-elle déclaré dans l’une de ses sorties médiatiques.



Native de Diourbel, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a été nommée, en octobre 2017, directrice de la Santé publique. Ce médecin, sorti en 1991 de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a dirigé le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) de 2006 à 2011. Sa connaissance de l’univers syndical est non négligeable dans la mesure où la santé est souvent traversée par des tensions sociales.



Dans sa nouvelle station, la nouvelle ministre devra relever des tâches d’Hercule notamment le relèvement du plateau médical, et la restauration du rapport de confiance entre les Sénégalais et le corps médical.



















































Le Soleil