Profil- Mouhamadou Lamine Diallo: Un expert en Administration aux commandes de l’ENA

Administrateur civil principal de classe exceptionnelle, expert en stratégies et méthodes de réformes administratives avec 31 ans d’expérience dans le développement institutionnel et organisationnel, l’audit et la vérification administrative et financière, Inspecteur général de l’Etat (Ige). Tel est le profil du nouveau Directeur général de l’Ecole nationale d’administration (Ena), Mouhamadou Lamine Diallo. Bardé de diplômes, grand réformateur et fin connaisseur de l’administration sénégalaise, il remplace à ce poste, un autre commis de l’Etat, tout aussi expérimenté, Cheikh Awa Balla Fall, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



M. Diallo est natif de Kaolack. Cet énarque, Inspecteur général d’Etat à la Présidence de la République jusqu’à sa nomination, le mercredi 18 octobre 2023, en Conseil des ministres, a eu à occuper d’importantes fonctions après l’obtention de plusieurs diplômes et certifications. On peut citer, entre autres, le Brevet de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (Enam, ancêtre de l’Ena), option Administration publique en 1992, puis le Diplôme de spécialiste en méthodes et stratégies de réformes administratives délivré par l’Institut international d’administration publique (Iiap) de Paris en 1995 ainsi que le Diplôme en Gestion stratégique des ressources humaines et modernisation de la Fonction publique, la même année, au Lem Truong Association (Lta) de Washington et Paris 9, Dauphine.



Le nouveau patron de l’Ena, qui considère cette nomination, comme un challenge à relever, fut aussi ancien Directeur adjoint de la Fonction publique (1994-2003), puis Directeur de la Fonction publique (2003-2010), avant d’en être le premier Directeur général pendant 3 ans (2010-2013). « En 31 ans d’expériences professionnelles dans le management et la gestion des administrations publiques et parapubliques, j’ai réalisé de nombreuses missions d’audits stratégiques et organisationnels, conduit des réformes importantes et élaboré des plans de développement institutionnel, mais aussi plusieurs réformes, aux niveaux central et local qui m’ont permis de développer des méthodes et démarches éprouvées en matière d’ingénierie institutionnelle », confie-t-il dans un entretien.



En réalité, à l’Ena, Mouhamadou Lamine Diallo n’est pas en terrain inconnu, puisqu’il y a été Vice-président du Conseil d’administration pendant des années. Il a eu à participer à plusieurs séminaires, conférences et stages. M. Diallo, né en 1961 dans la capitale du bassin arachidier, est marié et père de 6 enfants. Polyglotte, il est également auteur de plusieurs publications. A rappeler qu’il est aussi membre du Conseil scientifique de l’Ecole doctorale des Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), Officier de l’Ordre national du Lion, Chevalier de l’Ordre national du Lion et de l’Ordre du Mérite.







































































Le Soleil