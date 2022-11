Programme de modernisation des marchés : Un budget de 30 000 000 000 FCFA dégagé pour cinq grands marchés

Pour le programme de modernisation des marchés (PROMOGEM), l'État du Sénégal a initié le financement de la première phase d'une durée de 5 ans pour un montant global de 30 000 000 000 FCFA. Une phase qui concerne les cinq marchés que sont Ndoumbé Diop de Diourbel, le marché Syndicat de Pikine, Tilène de Ziguinchor, Marché Sandaga de Dakar et le marché de Kaolack. Une initiative de l’État du Sénégal qui va non seulement participer à la rénovation de ces marchés, mais aussi à les rendre plus vastes pour permettre à une bonne partie des commerçants au Sénégal, d’avoir leur place pour écouler leurs produits.