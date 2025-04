Projet GTA : bp charge la première cargaison de GNL, la Mauritanie et le Sénégal entrent dans le cercle des exportateurs mondiaux

Un tournant historique vient d’être franchi dans l’histoire énergétique de l’Afrique de l’Ouest. Le groupe bp a annoncé avoir achevé en toute sécurité le chargement de la première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) issue de la phase 1 du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé au large des côtes de la Mauritanie et du Sénégal.



Ce chargement marque le lancement des exportations de GNL pour les deux pays, les positionnant désormais comme nations exportatrices d’énergie sur le marché international.



Cette première expédition représente le troisième lancement de projet majeur de bp en 2025, s’inscrivant dans sa stratégie de développement en amont de son activité gazière. À terme, ce sont dix projets de ce type que le groupe entend mettre en œuvre d’ici 2027.



D'après le Vice-Président Exécutif chargé de la Production et des Opérations, Gordon Birrell, « c’est l’aboutissement de plusieurs années de travail de l’ensemble des équipes projet et opérations. Félicitations à tous ceux qui ont permis de franchir cette étape majeure en toute sécurité ! Je tiens également à remercier les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal, ainsi que nos partenaires, Kosmos Energy, PETROSEN et SMH, pour leur appui continu ainsi que leur collaboration ».



Le GNL a été liquéfié et stocké à bord du FLNG, une unité flottante située à environ 10 kilomètres au large, avant d’être transféré sur un transporteur maritime. Le site offshore, qui atteint jusqu’à 2 850 mètres de profondeur, fait de GTA l’un des projets sous-marins les plus profonds du continent africain. Il a été déclaré « projet d’importance nationale stratégique » par les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal, poursuit la note.



Selon le communiqué, "une fois entièrement mise en service, la phase 1 de GTA devrait produire environ 2,4 millions de tonnes de GNL par an pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux, avec une allocation de volumes de gaz qui sera également mise à la disposition des marchés nationaux dans les deux pays lorsqu’ils seront prêts à la recevoir", renseigne le document exploité par Dakaractu.



« C’est un moment de grande fierté pour la Mauritanie et le Sénégal. Tout au long du développement de ce projet, nous avons établi des relations solides avec les gouvernements hôtes, les communautés locales et nos partenaires, et nous nous réjouissons de les renforcer dans les années à venir tandis que nous poursuivons nos opérations », a déclaré Dave Campbell, Vice-Président Senior pour la Mauritanie et le Sénégal.



Le communiqué précise que depuis son arrivée en 2017, bp a généré plus de 3 000 emplois locaux à travers GTA et mobilisé environ 300 entreprises mauritaniennes et sénégalaises dans les phases de construction.











































Dakaractu.