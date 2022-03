Projet de commerce de paille d’arachide : Il encaisse les 880.000 FCfa de son partenaire et disparaît

Le plaignant a rencontré son escroc au niveau du parking du stade Léopold Sedar Senghor, où il s’activait en tant que laveur de véhicules. « J’étais son client. Au fil du temps, une relation amicale s’est établie entre nous. C’est ainsi qu’il m’a déclaré qu’il s’activait également dans le domaine agricole. A cet effet, nous avons convenu d’un commun accord de monter un projet de commerce de paille d’arachide que je devrais financer », raconte dans sa plainte, le sieur El Hadj Mbaye Ndiaye.



En juillet dernier, il remet au laveur de voitures 880.000 FCfa, à charge pour lui, d’acheter de la paille d’arachide dans son village natal de « Ndiar Mew ‘’Koungheul’’ ».



D’après les termes du contrat, Ahmet Top devait aller récupérer le produit afin de le stocker à Dakar, pour le revendre à l’approche de la prochaine Tabaski. Mais depuis qu’il a reçu l’argent, il est devenu injoignable.



« C’est ainsi qu’après plusieurs et vaines relances pour le joindre au mois d’octobre 2021, je me suis transporté à son village natal pour m’enquérir de la situation. Où étant, j’ai été reçu par ses parents, en l’occurrence sa mère et son oncle. Lesquels, après de longues discussions, m’ont rassuré en me disant qu’ils allaient tout faire pour que je puisse recevoir la quantité de paille d’arachide commandée », raconte encore le plaignant.



Mais depuis lors, rien n’a été fait et à chaque fois que le bailleur appelle l’oncle de son partenaire, celui-ci lui demande de patienter. La situation a ainsi perduré pendant un mois.



Et malgré ses multiples relances, il ne voyait pas la paille d’arachide. Tous les rendez-vous et promesses ont été non respectés. Et ce n’est que plusieurs mois après, qu’il a pu voir son associé, qui lui a fait savoir n’avoir pas de paille d’arachide à lui donner. C’est ainsi qu’El Hadj Mbaye Ndiaye Ndour s’est résolu à porter l’affaire au niveau de la justice. Face aux policiers, le laveur de voitures a reconnu les faits qui lui sont reprochés.



Il explique avoir eu des problèmes familiaux qui sont à l’origine de ce malentendu. « J’ai décidé de faire des efforts pour rassembler l’intégralité de son argent pour le rembourser », a-t-il promis. Malgré ses promesses, il a été arrêté et déféré au parquet.















Le Témoin