Prolifération des plateformes de Transport « VTC »: Les chauffeurs des taxis jaune-noirs en brassards rouges

Le port de brassards rouges est la première action d’un plan qui prévoit également une conférence de presse mercredi. « Nous avons arboré des brassards rouges pour manifester le transport irrégulier et la concurrence déloyale favorisés par ces multinationales des plate-formes qui sont Yango, Yassir entre autres qui favorisent le transport irrégulier. C’est pourquoi en tant qu’acteur du transport, en tant que mouvement syndical, on a constaté que depuis mars 2024, on est entrain de nous renvoyer à plusieurs reprises.

Donc, nous avons constaté que nous ne pouvons pas laisser cette chose passer comme cela sans rien faire. Nous avons s décidé de mener des plans d’action à travers des activités syndicales. C’est la raison pour laquelle, nous avons ordonné à l’ensemble des chauffeurs de faire le port de brassards rouges pendant 48 heures, c’est à dire ce lundi et mardi », a expliqué Malick Diop secrétaire national du Mouvement « Dolel » transport.

Selon ces chauffeurs de taxis, leur seule doléance et pas des moindres, c’est l’arbitrage de la justice concernant leur procès contre les VTV qui a été renvoyé par trois fois. Et ce port de brassards rouges n’est que la première étape de leur lutte qu’ils comptent intensifier.







































































rewmi