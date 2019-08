Propos De Macky Sur La Grâce : « Une Vulgaire Agression Contre La Liberté Et La Démocratie », Selon Barthélemy DIAS

La dernière sortie du président SALL sur son « désir » et sa « volonté » indispose les partisans de Khalifa Ababacar SALL qui crient au scandale. Sur sa page Facebook, Barthélemy DIAS dénonce ce qu’il qualifie de chantage et invite les opposants à surseoir à leur participation au dialogue.



«J’invite encore ceux qui croient en l’Etat de droit, à quitter la table du dialogue politique pour dénoncer cette vulgaire agression contre la liberté et la démocratie. On a refusé… On refuse… On refusera… le compromis, le chantage et la supercherie. Khalifa président!!! A bon entendeur…», a écrit le maire de Mermoz/Sacré-Cœur.



Interviewé par RFI, le président SALL a affirmé qu’il allait gracier l’ancien maire de Dakar quand il en aura la volonté ou le désir.