Propos diffamatoires : Adama Faye visé par une citation directe de Mame Boye Diao

Selon des informations de Dakaractu, Mame Boye Diao a introduit une citation directe contre Adama Faye. La plainte vise, selon la défense de monsieur Diao, des propos diffamatoires relativement au foncier du Sénégal, tenus par M. Faye lors d'une émission le samedi 9 novembre 2024 à travers une chaîne de télévision de la place. Selon la même défense, Adama Faye aurait déclaré lors de cette émission. "Monsieur Mame Boye Diao, ancien directeur général des domaines, a encaissé beaucoup d’argent sur le foncier du Sénégal. Il m’a moi même pris de l’argent[…]. Dans la procédure d’octroi d’un bail, il y a plusieurs procédures, dont celles faites à la Direction des domaines. Lorsqu’il s’agit de Mame Boye DIAO, quand un document est sous sa signature pour être soumis à la commission domaniale, il te dira expressément que si tu ne me donnes pas 100.000.000 FCFA, je ne signerai pas, en prétextant qu’il doit reverser 70.000.000 FCFA à M. Macky Sall. C’est cela qu’il disait […]. Si tu refuses, il ne te signera rien. Et le drame, c’est quand, dans ce cas, il est au courant de l’existence du terrain et qu’il l’accordera à quelqu’un d’autre.

C’est une grande entreprise de chantage et une corruption de grande échelle.

Lorsque toutes les procédures sont satisfaites jusqu’au niveau du Directeur des domaines, il demandera une somme d’argent pour signer les documents.

Pour preuve, toutes les personnes qui sont dans la salle d’attente du directeur du domaine sont toujours munies de sacs d’argent".



Ainsi, le requérant indique qu'il s'agit " d'accusations fausses et mensongères" et considère que " ces propos sont pour l'atteindre dans son honorabilité et sa réputation". Et que l'auteur " a fait preuve, d’une volonté manifeste de nuire et de le discréditer irrémédiablement aux yeux du public". Fort de ce constat, M. Diao a décidé d'ester en justice à l'encontre du sieur Faye.



Rappelons que la date de comparution a été fixée au mardi 26 novembre. Nous avons essayé à plusieurs reprises de joindre Adama Faye, en vain...







































dakaractu