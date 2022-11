Propos indécents du leader de Pastef contre les institutions du Sénégal

Malal Diallo recadre Ousmane Sonko et rappelle à la jeunesse le respect de ses devoirs civiques



Le responsable APR de Djeddah Thiaroye Kao Malal Diallo est très remonté contre Ousmane Sonko après sa sortie. Ce dernier en conférence de presse n'a pas épargné ni raté les chefs des institutions de ce pays, notamment les pouvoir exécutif, judiciaire et même religieux. Il faut que les citoyens reviennent à l'orthodoxie et au respect de l'éthique et des valeurs. Ousmane Sonko doit savoir que le Sénégal a hérité d'institutions fortes et ces acquis résultent d'une abnégation de nos pères devanciers depuis les indépendances, mais aussi de nos chefs religieux qui ont toujours usé des valeurs qu'ils nous ont léguées'', recadre le chef de cabinet du maire de de la commune de Djeddah Thiaroye Kao, en marge d'une cérémonie de remise de matériels aux groupement des femmes du quartier Bagdad de la localité.



Pour Malal Diallo, ''les hommes passent mais les institutions demeurent. J'invite par conséquent la jeunesse de ce pays à prendre conscience que ces nouveaux maires issus de Yewwi Askan wi ne sont là que pour leur propre compte. Ils ont fait beaucoup de bruit dans l'opposition et maintenant qu'ils gèrent des deniers publics, ils se tuent à vouloir coûte que coûte s'agripper sur des privilèges au moment où le président Macky Sall a entamé une politique rigoureuse de gestion des recettes publiques''. Poursuivant, l'apériste et fils de Diallo Pith dézingue les nouveaux députés qui réclament, de manière insipide, des voitures et autres prébendes dans un contexte économique défavorable, où l'Etat procède à une diminution drastique des dépenses. Il s'agit de Ahmed Aidara, Guy Marius Sagna, et Barthélémy Diaz qui avaient crié partout la suppression des salaires. Mais c'est tout à fait le contraire, ils se comportent comme de vulgaires profitards sur le dos des Sénégalais''.