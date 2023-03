Propos sur le gouvernement : Le maire de Keur Massar convoqué

Après les arrestations du coordonnateur de la Jeunesse Patriotique (JPS) de Keur Massar, Babacar Mbaye et du coordinateur du ''Maggi Pastef '' de cette localité, Ousmane Kébé, le maire de Keur Massar Sud, Mouhammad Bilal Diatta risque d'avoir maille à partir en Justice dans les jours à venir. En effet, il a reçu une convocation de la gendarmerie hier. Dans une vidéo devenue virale, le maire de Keur Massar Sud a affirmé que le régime veut procéder à son enlèvement.



A l’en croire, les forces de sécurité ont assiégé sa maison dans l'optique de l'arrêter avec force. «Mais je ne vais pas accepter d'être terrifié et je vais résister», a lancé Mouhammad Bilal Diatta, avant de réitérer son appel à la résistance. Invitant tous ses administrés à venir le soutenir dans son combat, il ajoute : «Je suis maire de Keur Massar et je ne compte aller nulle part, je vais rester dans cette localité et résister. Je suis le descendant de Aline Sitoe Diatta, je ne suis pas un poltron».



Très remonté contre le régime de Macky Sall, il estime qu'Ousmane Sonko est victime d'une injustice. De retour des Etats-Unis, le lieutenant d’Ousmane Sonko a tenu une conférence de presse avant-hier, pour fustiger les comportements du régime de Macky Sall et des forces de l'ordre à l'encontre de son leader. Dans la foulée, il a appelé à résister contre cette ''oppression''.











































































































leral