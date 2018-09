Pur : "Voter pour Macky Sall, c'est commettre un crime"

Le Parti de l'unité et du rassemblement (Pur) a procédé au lancement de sa campagne pour le parrainage dans la région de Thiès, ce week-end. Une occasion saisie par le député Babacar Thiaw qui présidait la rencontre, de s'en prendre au candidat-président, Macky Sall. Selon lui, "voter pour Macky Sall à la présidentielle de 2019, c'est commettre un crime"."On peut égrener tout un chapelet de scandales, tout un chapelet de promesses non tenues et de mal gouvernance. Nous vivons au rythme des scandales dans ce pays", motive l'opposant.