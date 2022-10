Putsch au Burkina Faso : six militaires du GIGN envoyés pour assurer la protection de l'ambassade française et de l'ambassadeur Luc Hallade

Six militaires du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie nationale, ont été envoyés au Burkina Faso, jeudi 6 octobre, pour assurer la protection de l'ambassade française et de l'ambassadeur Luc Hallade, a appris franceinfo de source proche du dossier. Cette décision intervient quelques jours après des manifestations anti-françaises à Ouagadougou (capitale du pays).



Le 2 octobre, deux jours après l'annonce de la destitution du chef de la junte au pouvoir, quelques dizaines de manifestants soutenant Ibrahim Traoré se sont rassemblés devant la représentation française, mettant le feu à des barrières de protection et jetant des pierres à l'intérieur du bâtiment sur le toit duquel étaient positionnés des soldats français.



D'autres institutions françaises ont aussi été prises pour cibles par des manifestants : un incendie s'est déclaré devant l'Institut français à Ouagadougou, un autre devant l'Institut français à Bobo-Dioulasso. Lors d'un point presse, jeudi, le ministère des Affaires étrangères a affirmé continuer à "suivre très attentivement la situation au Burkina Faso", la "priorité" restant "la sécurité de nos ressortissants et de nos emprises" diplomatiques.