QUALIFICATIONS EURO 2024 - LES BLEUS ENCHAÎNENT CONTRE LA GRÈCE (1-0) GRÂCE À UN PENALTY DE KYLIAN MBAPPÉ

Sans briller, l’équipe de France assure l’essentiel. Grâce à leur victoire contre la Grèce (1-0) au Stade de France, les vice-champions du monde bouclent parfaitement cette phase aller de qualifications pour l’Euro 2024. Kylian Mbappé, sur penalty (1-0, 55e), a été le seul buteur de la rencontre. Avec douze points au compteur, les Bleus prennent le large sur leur premier poursuivant … la Grèce (6 points). Mike Maignan et Brice Samba, qui a assuré l’intérim contre Gibraltar, n’ont pas encore encaissé le moindre but dans ces éliminatoires.



Comme contre Gibraltar, la France a dominé cette rencontre (dans des proportions moindres). 58% de possession, 19 tirs à 6. Mais, à l’instar de vendredi, l’efficacité a fui les coéquipiers de Kylian Mbappé. Le Parisien lui-même (8e), Randal Kolo Muani (25e), Jules Koundé (44e) ou encore Antoine Griezmann (73e) n’ont ainsi pas trouvé le cadre dans de bonnes positions. Quand ils n’ont pas manqué le cadre, les Tricolores ont souvent trouvé un pied grec sur leur route.



MBAPPÉ TOUJOURS PLUS HAUT

Alors que Kylian Mbappé ou Théo Hernandez espéraient plusieurs penalties en première période pour des fautes ou des mains, il aura fallu attendre qu’Antoine Griezmann se retrouve avec la tempe en sang à la suite d’un pied haut de Konstantinos Mavropanos pour que Antonio Miguel Mateu Lahoz désigne enfin le point de penalty (54e). Après un premier échec, Mbappé n’a pas tremblé pour mettre le ballon hors de portée d’Odisseas Vlachodimos (1-0, 55e).





Un but qui a permis à l’attaquant parisien de devenir le meilleur artificier français sur une saison avec 54 buts. Just Fontaine et ses 53 buts sont ainsi effacés des tablettes. Toujours plus précoce, Mbappé est devenu le premier joueur tricolore à atteindre la barre des 40 buts en sélection avant l’âge de 30 ans. Mais il a ensuite manqué l’occasion de mettre les siens à l’abri en jouant mal une contre-attaque avec Ousmane Dembélé (88e) ou en axant trop sa frappe après un une-deux avec Olivier Giroud (90e+5).



Mike Maignan, lui, a rarement été mis en danger alors que la Grèce n’a cadré que deux tentatives en plus de cent minutes de match. Malgré cela, la défense n’a pas toujours été rassurante et Dayot Upamecano ou Ibrahima Konaté ont fait passer quelques frissons aux 81 000 supporters présents au Stade de France notamment pendant les 14 minutes de temps additionnel accordées par M. Mateu Lahoz. L’arbitre espagnol qui officiait pour la dernière fois de sa carrière n’a pas toujours été très inspiré dans ses décisions.

S’il n’a pas exclu Mavropanos pour son pied haut sur Griezmann, il a bien renvoyé le défenseur central aux vestiaires avant tout le monde pour avoir bousculé Kolo Muani en position de dernier défenseur (69e). Qu’importe pour Didier Deschamps, qui n’est pas toujours resté calme sur son banc. L’essentiel était ailleurs pour le sélectionneur français qui peut partir en vacances l’esprit tranquille avec quatre victoires en autant de rencontres. Ses Bleus se rapprochent encore un peu plus de l’Euro 2024.