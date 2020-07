QUATRE DÉCÈS DE PLUS ET UN TOTAL DE 42 PATIENTS EN RÉANIMATION

Les chiffres alarmants continuent de marquer la lecture quotidienne de la situation de l’évolution de la Covid 19 au Sénégal. Ce samedi, 4 juillet 2020, le Directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale, Mamadou Ndiaye, a présenté un bilan qui fait état de quatre nouveaux décès enregistrés, portant le nombre de victimes du coronavirus à 129 patients décédés. De même, le nombre de cas graves est tout aussi inquiétant : avec quatre nouveaux cas graves enregistrés, il y a, à ce jour, un total de 42 patients actuellement en réanimation, au même moment.



Mamadou Ndiaye a, par ailleurs, annoncé qu’il y a eu, ce samedi, un taux de positivité qui dépasse 11%, avec 108 cas positifs enregistrés sur les examens virologiques effectués sur 959 personnes. 86 de ces nouveaux cas étaient des contacts suivis par les services sanitaires, les 22 autres sont issues de la transmission communautaire. 47 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.



Au total, le Sénégal a enregistré, depuis le 2 mars, 7272 cas positifs, soit 4713 patients déclarés guéris, 129 décès déplorés, un patient évacué en France et 2429 patients encore en traitement, dont 42 cas graves.