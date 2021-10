QUATRE NOUVELLES CONTAMINATIONS RECENSÉES

Il y a une légère augmentation des nouveaux cas de Covid-19, passant de 2, hier dimanche, à 4 cas, ce lundi. Mais le taux de positivité reste en dessous de 1%. 1429 prélèvements ont été effectués. Les 4 nouveaux cas sont issus de la transmission communautaire.



Autre point notable : tous les nouveaux cas ont été recensés dans la capitale, avec le département de Dakar, 3 cas, et Guédiawaye, 1.





Six patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, autant de cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n’a été enregistré, ce dimanche.



À ce jour, 73 841 personnes ont été contrôlés positifs au Sénégal dont 71 937 guéris, 1868 décès et 35 patients encore sous traitement.



Par ailleurs, le ministère de la Santé et de l’Action sociale informe que 1 271 879 personnes ont reçu une dose de vaccin depuis le démarrage de la campagne de vaccination.









































