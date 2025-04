QUATRE VICTIMES, SUSPECT ÂGÉ DE 15 ANS... CE QUE L'ON SAIT DE L'ATTAQUE AU COUTEAU DANS UN LYCÉE À NANTES

Stupeur dans un lycée nantais. Un lycéen a été interpellé après avoir poignardé quatre de ses camarades dans l'enceinte d'un établissement privé de Nantes (Loire-Atlantique), ce jeudi 24 avril, aux alentours de midi 30.



Le suspect a été maîtrisé par des membres du corps enseignant après avoir tué une camarade et blessé trois autres élèves. BFMTV.com fait le point sur ce que l'on sait de cette attaque au couteau.



· Quatre lycéens poignardés

À la mi-journée, un mineur de 15 ans pénètre avec un couteau au sein du groupe scolaire privé Notre-Dame-de-Toutes-Aides, qui accueille environ 2.000 élèves dans l'est de Nantes. Le jeune garçon y est lui-même scolarisé en classe de Seconde.



Il monte d'abord au deuxième étage de l'établissement, entre dans une classe et poignarde une jeune fille. Cette dernière meurt des suites de ses blessures. Il descend ensuite et poignarde trois autres lycéens: l'un d'entre eux a été pris en charge en urgence absolue, un autre en urgence relative et le dernier est légèrement blessé.



Le personnel éducatif parvient alors à maîtriser l'assaillant. La police finir par intervenir et interpelle le mineur de 15 ans après avoir été contactée aux alentours de 12 heures 30.



· Un mail très sombre envoyé aux élèves

Le mineur mis en cause, Justin P., est âgé de 15 ans. Cet élève de Seconde est inconnu des services de police, de la justice, et du renseignement.



Si les raisons précises de son passage à l'acte ne sont pas encore connues, un étrange email a été diffusé à l'ensemble des élèves du lycée à 12h15, quelques minutes avant l'attaque. Envoyé d'une adresse portant le nom du suspect, cet email contient un document de plusieurs pages, dressant un portrait très sombre de la société.





Un dispositif de sécurité mis en place



À la suite des événements de ce midi, un Plan particulier de mise en sûreté (PPMS) a été mis en place au sein de l'établissement, entraînant notamment le confinement des élèves à l'intérieur du lycée.



Une cinquantaine de pompiers ont été engagés dans l'opération, ainsi qu'une vingtaine d'engins de secours, a appris BFMTV auprès des services de secours.



Dans le courant de l'après-midi, les lycéens et collégiens vont pouvoir quitter les lieux en plusieurs vagues successives.





· Bruno Retailleau et Elisabeth Borne attendus à Nantes



Le parquet de Nantes est pour l'heure en charge du dossier. Le procureur de la République a par ailleurs annoncé qu'il tiendra une conférence de presse ce jeudi au Palais de justice.





Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a déclaré qu'il se rendrait à Nantes ce jeudi dans l'après-midi aux côtés d'Elisabeth Borne. La ministre de l'Education nationale a tenu à exprimer sa "solidarité aux victimes" et son "soutien à la communauté éducative" sur X.