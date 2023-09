QUELQUES JOURS APRÈS LE LIMOGEAGE DE HANSI FLICK, JULIAN NAGELSMANN VA PRENDRE LES RÊNES DE L'ALLEMAGNE JUSQU'À L'EURO

Quand l'un s'en va, l'autre n'est jamais loin pour lui succéder. Déjà successeur de Hansi Flick au Bayern Munich lors du départ de ce dernier en 2021, Julian Nagelsmann va encore prendre la suite de son aîné, limogé lors de la dernière trêve internationale. Ce mardi, BILD annonce que l'ex-entraîneur du RB Leipzig devrait prochainement être nommé sélectionneur de l'Allemagne jusqu'à l'Euro 2024.



L'Allemagne a trouvé son heureux élu. Après plusieurs jours de tractations entre le Bayern Munich et la Fédération allemande, Julian Nagelsmann devrait, sauf surprise, devenir le prochain sélectionneur de la Mannschaft comme l'affirme BILD. C'est la fin d'une longue période de négociations entre les dirigeants allemands et ceux du Bayern Munich, club avec lequel le jeune manager était encore sous contrat jusqu'en 2026 avec un salaire de 20 millions d'euros.





Ce mardi, le média annonce que la bisbille entre la Fédération allemande et le Bayern Munich serait visiblement sur le point de prendre fin afin de libérer l'ancien entraîneur de Hoffenheim et Leipzig. Quelques détails restent à régler pour la résiliation du contrat de Julian Nagelsmann qui devrait être nommé dans la foulée comme nouvel entraîneur de la sélection allemande jusqu'à l'Euro 2024, disputé à domicile. L'ancien coach du FC Bayern devrait toucher un salaire de 400 000 euros par mois pendant son mandat dont les contours restent encore à définir.





Car la Fédération allemande penserait déjà à "l'après Championnat d'Europe" et n'aurait pas abandonné l'idée de confier les rênes de la sélection à Jürgen Klopp. Le quotidien bavarois Abendzeitung avait récemment révélé que les pontes de la DFB continuaient de rêver à l'actuel manager de Liverpool, sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Reds. Julian Nagelsmann a donc moins d'un an pour faire ses preuves. Malgré le sursaut des champions du monde 2014 contre les Bleus en amical (2-1), le chantier est immense pour la Mannschaft.