QUERELLES DE BORNE-FONTAINE A L’APR : THIERNO LO « OUTRÉ ET TRÈS GÊNÉ »!

Membre de la majorité présidentielle, Thierno Lô est littéralement sous le choc, « outré et très gêné » à cause des querelles de borne-fontaine qui sont manifestement en train de fragiliser la famille politique de Macky Sall.

Le Président du Conseil d’Administration de la Société Nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional (SEN TER), qui s’exprimait en marge du second cours de l’école de son parti ( APD/Coalition ADIANA), samedi 14 décembre, a avoué : « Je dois dire que je suis outré et très gêné par ce qui se passe. Notre adhésion et notre compagnonnage avec Macky Sall est un compagnonnage de raison, de programmes, de mise en commun de nos intelligences pour essayer de donner un mieux-être aux Sénégalais. C’est pourquoi nous avons battu campagne en exposant aux Sénégalais un bilan et un programme. Donc tout ce qui se passe actuellement impacte sur nous. Parce que nous avons convaincu les Sénégalais en leur disant ceci : + C’est le candidat qui, s’il est élu, va être débarrassé de toutes les pressions d’opinions et de groupes. C’est quelqu’un qui va faire les meilleures réformes pour pousser le Sénégal dans le cercle des grandes démocraties du monde.(…)+ Donc si aujourd’hui on se rend compte qu’au niveau des plus grandes institutions du Sénégal, au lieu de légiférer pour le mieux-être des Sénégalais, au lieu de contrôler les budgets qui ont été présentés, au lieu de soumettre les doléances des populations qui les ont mandatés, on nous livre un déballage honteux, un visage hideux du Sénégal comme si nous étions dans une République de mal- gouvernance… »