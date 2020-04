QUINZE NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS DE CORONAVIRUS

Quinze personnes ont été testées positives au coronavirus ce vendredi, ce qui porte à 265 le nombre de malades recensés au Sénégal depuis le 2 mars, date de l’apparition du premier cas dans le pays, a annoncé le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.



Les 15 cas positifs, tous des cas contacts suivis par les services sanitaires, sont issus de 195 examens virologiques transmis au ministère de la Santé par les laboratoires dédiés, a-t-il précisé en présentant le point quotidien de la situation du coronavirus au Sénégal.



Quatorze patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, a-t-il indiqué. Ils sortiront de l’hôpital dans les prochaines heures, a-t-il annoncé. Il assure que l’état de santé des autres patients hospitalisés est ‘’stable’’.



A ce jour, 265 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 137 guéris. Deux patients sont décédés et un autre a été évacué en France à la demande de sa famille. Les 125 patients restants sont sous traitement dans les établissements de santé.



Le ministre de la Santé a réitéré aux populations son appel constant au respect strict des règles d’hygiène édictées contre la maladie à coronavirus.



























aps