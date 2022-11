Qatar-Sénégal : Hervé Renard prévient Aliou Cissé

Défaits par les Pays-Bas, les Lions de la Teranga vont tenter de se relancer ce vendredi contre le pays organisateur. Le Qatar, qui a aussi été battu par l’Equateur, souhaite rebondir. Au vu des enjeux, il est clair que la tâche ne sera pas simple pour le Sénégal. C’est le message qu’a lancé Hervé Renard au cours d’une interview accordée à Beinsport.



« Je peux vous le dire : je suis en Asie depuis trois ans. Cette équipe a été championne d’Asie en 2019. Elle a raté son match d’ouverture, à cause peut-être de la forte pression qu’on subit quand on organise une compétition. Le Qatar valait mieux que ça », dit le sélectionneur de l’Arabie Saoudite.



Aliou Cissé et les siens sont avertis.











































seneweb