« Qu’il se calme » : Ousmane Sonko met en garde Ahmadou Al Aminou Lô et menace de « révéler tous les détails »

Visiblement agacé par certaines déclarations du nouveau chef du gouvernement, Sonko l’a d’abord recadré sur son rôle. « Je lui conseille de se limiter aux chiffres. Il se dit technocrate, il n’a qu’à se limiter à la technocratie », a-t-il lancé, sec.



L’ancien chef du gouvernement va plus loin et accuse directement Ahmadou Al Aminou Lô d’avoir joué un rôle dans la rupture entre PASTEF et le président Bassirou Diomaye Faye. « Nous savons le rôle qu’il a joué dans ces problèmes qui règnent entre Pastef et le Président. Jusqu’à présent, nous sommes abstenus de révéler tous les détails. Qu’il se calme », a-t-il averti.



Sonko revient aussi sur la conférence de présentation du gouvernement Lô. « Je l’ai entendu hier, pendant la publication du gouvernement, donner des leçons. Qu’il commence par se les appliquer à lui-même », a-t-il déclaré.



Dans un ton particulièrement ferme, le président de PASTEF a conclu par une menace explicite. « Nous savons tout. Nous avons choisi de taire certains faits, mais qu’on ne nous provoque pas », a-t-il tranché.



































































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