Qualif’AfroBasket 2025 – Avec 31 points de Brancou Badio, le Sénégal se défait du Cameroun (87-83) et réussit le carton plein !

« Faites vous plaisir, shooter » ! On a compris la consigne du coach DeSagana Diop pour le premier round. Les Lions ont régalé le public sur les tirs extérieurs (5 réussis sur 11 tentatives). S’ils ont offensivement été présents, la défense en traîne. 2-0 pour démarrer, 18-18 à 3 minutes de la fin pour finir 25 à 21. Le duel ne fait que commencer !



Poussé par le public dont les trois comités de supporters (Allez Casa et les deux douzième Gaindé), le champion du monde Reug Reug, le sprinter Louis François Mendy et les acteurs du basket, les Lions vont se rebiffer. Ils vont inscrire 19 points contre 17 encaissés. À lui seul, Brancou Badio va inscrire 10 points durant ce round, 44-38 à la pause.



Ils V ont bien démarré le 3e quart quart temps de la 58-40 forçant ainsi l’adversaire. Il faut stopper l’hémorragie, 18 points d’écart !



Toutefois, le Cameroun va remonter la pente très vite en claquant un 12-0 ! De quoi calmer les ardeurs des supporters qui finalement ne feront qu’observer les dégâts de. Les Lions restent devant avec une fausse alerte en fin de match, le panier camerounais n’est pas validé. Le score est de 64-61 à la fin du 3e quart temps.

























































wiwsport