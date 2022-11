Qualification historique des Lions -Les images du bain de foule du Président Macky Sall

Dakarposte publie in extenso les images filmées cet après-midi depuis la devanture de la Présidence de la République.



Spontanément, le premier inconditionnel des "Lions de la Téranga", le Président Macky Sall, est sorti du Palais où il suivait le match contre l'Equateur, aux fins de savourer avec ses administrés cette qualification historique



Les Sénégalais, tous âges et sexes confondus, se sont vite rassemblés, peu après le match, devant le Palais Présidentiel pour acclamer à qui mieux-mieux le chef de l'Etat. Qui, faut-il le rappeler, n'a ménagé aucun effort pour mettre l'équipe nationale de football dans de bonnes conditions.



Les images en disent long.

Regardez comment la foule compacte, chavirant de bonheur, submergeant l'emblématique boulevard de la République, a acclamé "wadji thi roukhou Mermoz bi", comme on le surnomme affectueusement !