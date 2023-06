Qualifications CAN 2023 : le programme du jour

Dans le groupe C, qui ne compte que trois équipes en raison de la disqualification du Kenya, la Namibie a l'occasion de valider son billet pour la phase finale. Forts des quatre points pris contre le Cameroun en mars, les Brave Warriors seront qualifiés s'ils ne perdent pas face au Burundi qui les “reçoit” en Tanzanie. Le deuxième billet de cette poule se jouerait ensuite en septembre lors d'un décisif Cameroun-Burundi. Attention en revanche, une victoire des Hirondelles et la Namibie ne serait plus maître de son destin.



La Guinée qualifiée sans jouer ?



Sans jouer, la Guinée peut elle aussi voir son billet définitivement validé dès ce mardi malgré sa défaite de la semaine dernière face au leader égyptien (1-2). Tout va dépendre du résultat d'Ethiopie-Malawi qui se joue au Mozambique. Si le Malawi ne gagne pas face à des Walyas déjà éliminés, le Syli National sera officiellement qualifié avant même de recevoir les Malawites lors de la dernière journée en septembre. Sinon, tout se jouera sur ce match.



Dans le groupe I enfin, aucun qualifié n'est attendu ce mardi au vu du faible écart qui sépare le leader, la RD Congo (7 points) et le dernier, la Mauritanie (5 points), la victoire des Léopards dimanche au Gabon (2-0) ayant tout relancé. Mais le Soudan reçoit la Mauritanie au Maroc et ce match s’annonce lourd de conséquences. Le vainqueur peut en effet s'emparer des commandes de la poule ! Si la Mauritanie gagne, elle pourra ensuite se contenter d'un match nul à domicile face au Gabon lors de la dernière journée. Si c'est le Soudan qui s'impose, un nul lui suffira en RDC en septembre. Un partage des points ce mardi ne condamnerait personne mais obligerait quasiment le Soudan et la Mauritanie à gagner lors de la dernière journée. Autant dire que les prochaines heures s'annoncent décisives.



Le programme de mardi (horaires en GMT)



13h, Burundi-Namibie, à Dar es Salaam, Tanzanie (Groupe C)

14h, Ethiopie-Malawi, à Maputo (Groupe D)

18h, Soudan-Mauritanie, à Agadir, Maroc (Groupe I)











































































































































igfm