Qualifications Mondial-Togo vs Sénégal : les Éperviers à l'épreuve des LIONS

Entre-temps le Soudan venait de prendre les commandes dans ce groupe à la faveur de son succès aux dépends de la RD Congo lors de la deuxième journée avancée ce samedi. Les Crocodiles du Nil ont dominé par 1 but à 0 les Léopards de la RDC. En remportant cette précieuse victoire, le Soudan prend désormais la tête du groupe avec une longueur d’avance sur le Sénégal et la RDC. Le Togo désormais occupe la 4e position avant son match ce mardi à Lomé au stade de Kegué.



Une pression supplémentaire



C’est donc une pression supplémentaire pour les Éperviers avant de rentrer dans les arènes afin de déloger les Crocodiles du Nil de ce confort gênant et s’assurer d’une suprématie sur les Lions. Pour cela les Poulains de Paulo Duarté ont l’impérieux devoir de mieux faire en touchant les filets de Edouard Mendy. L'attaque togolaise dirigée par Kévin Denkey, Placca-Fessou Mêmê, Fo-Doh Laba ou encore Ihlas Bebou a du boulot. Mais en face, il y a le rouleau compresseur mené par Sadio Mané. Les Sénégalais ont déjà marqué 4 buts contre le Soudan du Sud. Ceci montre déjà la tâche qui attend Djene Dakonam, Loïc Bessile et leurs partenaires.



Duarte : "Nous allons être efficaces devant les buts"



Malgré tout, le sélectionneur des Éperviers, Paulo Duarte, reste confiant : "Le Sénégal est une équipe très difficile à jouer mais nous allons essayer de faire notre meilleur match avec lui si nous voulons vraiment rivaliser pour la première place du groupe. Nous allons être efficaces devant les buts si nous voulons gagner ce match. Les deux équipes ont changé par rapport il y a deux ans avec des joueurs plus forts que avant donc c’est à nous de bien jouer…", a-t-til déclaré à la veille du match.



Le classement du groupe B



1er SOUDAN 04pts(2-1)+1



2e SÉNÉGAL 03pts



3e Rdc 03pts(2-2)+0



4e Togo 01pt(1-1)+0



5e Mauritanie 00pt (0-2)-2



6e Soudan du Sud 00pt(0-4)-4.



NB: A l’exception du Soudan et de la RDC qui ont déjà deux matchs, les autres n’ont joué qu’un seul.













Igfm