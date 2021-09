Quand Alpha Condé taquinait son "protégé", Mamady Doumbouya ! (VIDÉO)

Projeté soudainement en pleine lumière. Dimanche 5 septembre, un homme qui évoluait jusqu’alors dans l’ombre s’est retrouvé au premier plan en Guinée et au-delà: Mamady Doumbouya. Un colosse qui est le visage des putschistes auteurs d’un coup d’État contre le président Alpha Condé et qui promettent d’instaurer une démocratie véritable.



Un homme dont le portrait se précise d’heure en heure. Militaire formé à l’école française, il est devenu le bras armé d’une force anti-terroriste de plus en plus puissante en Guinée et est donc aujourd’hui à la tête d’un changement que la population réclamait depuis la deuxième réélection d’Alpha Condé fin 2020.



Pourtant, Mamady Doumbouya était un proche, ou du moins un fidèle du président déchu et l’une des principales figures militaires du pays. En octobre 2018, à l’occasion du soixantième anniversaire de l’indépendance de la Guinée, il était apparu pour la première fois aux yeux du grand public en défilant fièrement à la tête de son Groupement des forces spéciales (GFS), l’unité anti-terroriste dont il avait obtenu la création.





Dans cette vidéo capturée par la rédaction de dakarposte, le désormais ancien chef de l'Etat Guinéen , dans son légendaire humour, taquinait son "protégé", le colonel Doumbouya devenu son tombeur





Suivez la vidéo ci-dessous!