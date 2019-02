Quand Mamadou Diop Decroix confirme dakarposte en rejoignant Idrissa Seck

Pas plus tard qu'hier, nous écrivions que l'ancien Président de la République bluffe avec son discours largement diffusé. Connu comme une figure politique versatile, Me Wade a réussi à faire tomber dans son panneau nombre de personnes (voir article à la Une de dakarposte). En clair, ils sont légion à croire mordicus que Pa Bi ne soutiendra personne pour ce scrutin tant attendu. Que nenni !



Cela dit, nous tenons de nos réseaux de renseignements que l'un des farouches pourfendeurs du régime de Macky Sall fera ce mercredi après midi une conférence de presse. Et, le but de cette sortie médiatique prévue à la permanence du parti Bok Guiss Guiss à l'actif de Diop Decroix est d'annoncer qu'il va désormais soutenir le leader du parti Rewmi à l'occasion de la Présidentielle du 24 février prochain. Rien de cocasse, s'empresseront de dire certains. Oh que si, car Mamadou Diop Decroix est connu comme l'un des hommes de confiance d'abord de Karim Wade ensuite de son père.

Il nous revient en effet de plusieurs sources jusqu'ici fiables que tout dévoué à Wade fils, Decroix l'est également pour le "pape du Sopi". Donc, c'est un des signes prémonitoires que Wade et son fils roulent pour le candidat à la magistrature suprême qu'Ousmane Ngom surnommait "Raspoutine" (ndlr: il faisait ainsi allusion à Idrissa Seck).



Qui plus, Mamadou Diop Decroix va s'exprimer en tant que coordonnateur du fameux Front Patriotique dont un certain...Abdoulaye Wade est le chef de file. Encore un signe avant coureur!



Autre fait annonciateur: c'est ce même Mamadou Diop Decroix, qui était à Versailles avec Oumar Sarr pour rencontrer le Président Wade. A son retour, il accélère la cadence pour reprendre Mimi. Decroix convoque une Assemblée générale, samedi dernier, pour rendre compte de son entrevue avec son allié au sein du Front patriotique pour la défense de la République (Fpdr). Et, aussi bizarre que cela puisse paraitre, cet homme lige de "Pa Bi" attend la veille (moins de 24 heures) du retour au bercail de ce dernier (Me Wade) pour annoncer qu'il dépose ses baluchons chez Idy.



Autre bizarrerie, pour ne pas dire présage, tous les leaders de l'opposition sont annoncés à ce face à face avec les médias. C'est dire...