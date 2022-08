Quand Moustapha Fall, neveu de feu "Tilala", réunit toute la République pour le baptême de sa fille aînée

Moustapha Fall a hérité de son père, du moins de son oncle. Il a de l’entregent, il connaît tout ce que la République a comme responsables.

Fidèle parmi les plus fidèles du Président Macky Sall, Moustapha c’est l’ami des hommes politiques de tous bords et l’enfant chéri des chefs religieux de toutes les obédiences.

Son épouse a eu un enfant et le baptême a eu lieu vendredi dernier à la clinique des Madeleines.

Le bébé

Bien entendu, toutes les personnalités que Dakar compte comme VIP étaient présents. Des ministres, DG de grandes sociétés, journalistes, transitaires, commerçants, entrepreneurs, douaniers, policiers et gendarmes de haut rang, entre autres anonymes ont honoré de leur présence la cérémonie du baptême qui s’est déroulée dans une ambiance de bonne compagnie. Les images en disent long.

Un vrai baptême de " Yakh bou reuy ", pour paraphraser l'autre, ne peut que se passer de la sorte, surtout que le gars est l’ami de toutes les pontes du pays.



Toutes nos félicitations pour la naissance de votre petite princesse (machallah) Fatimatou Zahra Fall Tilala !









