Quand Serigne Mbacké Ndiaye interpelle Antoine Felix Diome : "Rassurez les Sénégalais, Monsieur le Ministre"

Rassurez les Sénégalais, Monsieur le Ministre.



Vous vous êtes rendu au lieu du sinistre, à Ouakam, où il y a eu un incendie. C'est une bonne chose, mais il faut aller plus loin.



En effet, même s'il y a mort d'homme à Ouakam, il y a en aussi à Pikine et dans des conditions plus atroces. Mais là n'est pas le problème. Le problème est que les mesures que vous avez annoncées sont certes bonnes mais peu efficaces. Informer les forces de sécurité et de défense sont une chose, mais qu'elles puissent être sur les lieux et à temps, sont une autre affaire. Combien de temps vont-elles mettre pour être sur les lieux du forfait, quand on tient compte des conditions de déplacement à Dakar ? En un mot, si vous n'avez que ces mesures à mettre en œuvre, nous ne sommes pas encore à l'abri, car les malfaiteurs auront toujours le temps de commettre leur forfait et de disparaître.



Encore une fois, notre Police et notre Gendarmerie font partie des meilleures au monde, mais leur nombre est insuffisant. Ensuite, il ne s'agit pas de réprimer seulement mais surtout, de dissuader. Voilà pourquoi je persiste à croire et à dire ,que les militaires doivent être impliqués dans cette campagne de sécurisation des Sénégalais et de leurs biens. Le sentiment d'être dans l'insécurité est pire que l'insécurité.



Alors, Monsieur le Ministre, rassurez-nous.