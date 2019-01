Quand l'ONAS fait la sourde oreille pour une simple canalisation obstruée

Rien de plus désagréable que de constater que l’eau s’écoule lentement ou même plus du tout dans les WC ou, lorsque vous tirez la chasse d’eau, de voir l’eau remonter dans la cuvette. Si vous avez ce genre de souci, ne recourez surtout pas à l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS). La cause? Ils sont légion à se plaindre de ce service, particulièrement les ménages qui sollicitent l'ONAS pour un vidange.



"Cela fait presque cinq jours que j'ai appelé sur leur numéro, mais ils me répètent sans cesse qu'ils vont venir déboucher ma toilette, mais jusque là rien. Voici le numéro que m'a donné un Monsieur au bout du fil. Las d'attendre, j'ai du payer de ma propre poche un prestataire privé pour déboucher la fosse de la maison. Vous trouvez ça normal alors qu'en tant que citoyens, nous payons nos impôts et autres taxes. Ces gens ne rendent pas service en tout cas au Pr Macky Sall" peste une dame habitant Liberté 6.



Et dire que l'ONAS nous bombarde souvent de spots publicitaires vantant que leur objectif est d'améliorer le cadre de vie des habitants à faibles revenus des zones périurbaines de la région de Dakar, non sans faciliter l'accès à une vidange mécanique hygiénique et abordable.



Dakarposte a recoupé au niveau de l'ONAS, mais une source ayant requis l'anonymat nous souffle que "le problème se situe au niveau d'un prestataire de service, c'est à dire une entreprise dénommée DELGAS en charge de résoudre les canalisations obstruées".



Puis, l'interlocuteur de jurer la main sur le coeur qu'il allait s'en ouvrir au Directeur de l'Exploitation de l'ONAS. Qui, gérerait "un réseau d'assainissement très sollicité"