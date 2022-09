Quand le Pape sort … de ses gonds

Qu’est-ce qui peut bien opposer l’ancien maire de Dakar à l’activiste Ousmane Tounkara, établi aux Usa? Les deux hommes se sont-ils connus pendant que l’émigré vivait encore au Sénégal ?

Entretiennent-ils des relations personnelles pour que chacun dispose du numéro de l’autre, pour pouvoir s’appeler sans grande peine? Partagent-ls quelque chose ?

En tout cas ce week-end aura été particulièrement marqué par leurs « échanges de coups » en direct sur le Net, pour un différend dont nous ne connaissons pas les causes.

Tout ce que nous savons sur les raisons de leur différend, c’est que tous les deux se sont insultés comme des charretiers des moments durant, dans un langage inhabituel qui nous a fait découvrir un autre Pape Diop, jadis un homme très policé.

Tout serait cependant parti d’un audio fuité de Pape Diop, qu’ Ousmane Tounkara aurait exploité, pour davantage le charger.

Pour l’activiste en effet, le geste de Pape Diop qui aurait lâché ses camarades pou aller rejoindre le camp du Pouvoir, ne serait que haute trahison, malgré toutes les raisons évoquées qui plaident pour la préservation de la paix dans notre pays.

Ce que naturellement, le « saint petit homme » ne validera pas, qui, au contraire, répliquera par des injures directes et « old fashion », qui feront rire tout le monde.

La cause ? Avec ses injures à l’ancienne, il est certain que l’homme n est pas du tout grossier, malgré des airs empruntés de matamore empruntés.

.

Sébé