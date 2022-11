Quatre bergers mis au gnouf à Mbacké

Dans le département de Mbacké, quatre bergers sont mis en prison depuis hier. Il leur est reproché d’avoir fait entrer leur troupeau dans des champs appartenant à autrui. Ainsi, Mamadou Sow, Ablaye Bâ, Djibril Sow et Sélou Kâ, ont été placés sous mandat de dépôt à la suite de leur arrestation par la gendarmerie, ordonnée par le procureur, informe "L'As".



Il faut rappeler que récemment, des affrontements entre des agriculteurs et des éleveurs du village de Goroté, dans la commune de Nghaye, dans le département de Mbacké, avait viré au meurtre. Lors des échauffourées, un « Baye Fall » avait été tué et plusieurs blessés graves ont été signalés. La victime, fils d’un marabout « Baye Fall », a été tuée à coups de coupe-coupe par un berger.