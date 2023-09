Que dit l’acte de non acquiescement de Ousmane Sonko

Le lundi 07 août 2023, l’opposant Ousmane Sonko avait envoyé au Greffier chef du tribunal de grande instance hors classe de Dakar l’acte de non acquiescement de son jugement par contumace.L’administrateur de Greffe du Tribunal de Grande Instance de Dakar (TGI) a notifié par document avoir reçu des mains de Me Clédor Ciré Ly, par lettre du 03 août 2023, l’acte de non acquiescement du sieur Ousmane Sonko concernant sa condamnation à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse dans le procès l’opposant à Adji Sarr.A rappeler que Ousmane Sonko est actuellement hospitalisé à l’hôpital Principal de Dakar après sa grève de la faim depuis qu’il a été placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges Maham Diallo.Ousmane Sonko avait été condamné par contumace dans une affaire de mœurs. Son caractère définitif prononcé mercredi 30 août le rend inéligible pour la présidentielle de 2024, selon Ismaila Madior Fall.Le Garde des Sceaux estime qu’Ousmane Sonko a été arrêté «dans le cadre d’une autre affaire» que l’affaire de mœurs et que la règle selon laquelle un contumax doit être rejugé une fois arrêté ne s’applique donc pas. «Pourquoi ne s’est-il pas constitué prisonnier s’il entendait obtenir que sa condamnation par contumace soit anéantie ? Celle-ci est entretemps devenue définitive», assure Ismaïla Madior Fall. C’est à ce titre qu’Ousmane Sonko a été déchu de ses droits électoraux et qu’il a été radié des listes, ajoute Ismaïla Madior Fall, selon qui «il n’y a là aucune cabale en vue d’évincer un candidat à la présidentielle».Document !Rewmi