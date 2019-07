Quelques jours après la mort de son Président Ousmane Tanor Dieng, le HCCT encore endeuillé...Cheikh Lô décède à Paris...

Dakarposte a appris que le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) a perdu un de ses éminents membres. En effet, nous tenons de sources médicales que Cheikh Lô, parti se soigner depuis quelques temps en France, a finalement tiré sa révérence ce vendredi 19 Juillet 2019.



Un décès inattendu après le récent rappel à Dieu du Président du HCCT, feu Ousmane Tanor Dieng.



Aux dernières nouvelles, cet illustre Lougatois sera rapatrié dans les plus brefs délais avant son enterrement prévu dans son fief du Ndiambour. Du moins, sauf revirement.



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, le HCCT a été institué pour accompagner le processus de développement des territoires. Le HCCT est une Assemblée consultative qui complète notre architecture institutionnelle. Il intervient, opportunément, dans la formation d’avis qui reflètent les préoccupations des populations.





Le HCCT compte 150 conseillers qui portent le titre de « Hauts conseillers ». Ses membres sont désignés pour un mandat de cinq ans. Les instances et structures du HCCT sont : l’Assemblée plénière, le Bureau, la Conférence des présidents, les commissions et les services administratifs.





Le HCCT est composé d’élus à la base et par la base. Parmi les 150 membres, 80 sont élus au suffrage universel indirect. Pour assurer plus d’équilibre, 70 sont désignés par le chef de l’Etat parmi les membres de la société civile, les organisations socioprofessionnelles et diverses catégories de la société.





Le HCCT a pour mission de renforcer la participation active des acteurs territoriaux à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques territoriales. Il élargit les espaces de dialogue, de consultation et de concertation dans le processus de prise de décisions qui engagent la vie des collectivités territoriales pour une meilleure inclusion des citoyens dans l'identification des besoins, la définition des priorités, la conception et la mise en œuvre des politiques de décentralisation.





Dakarposte présente ses condoléances à la famille de Cheikh Lô et à tous les membres du HCCT.



Que Dieu l'accueille dans son paradis dans son paradis céleste au même titre que toute la Ummah Islamique!