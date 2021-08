Questekki / Dossier Ressources naturelles : À quoi joue le Maire Alioune Ndoye ? (Par Mamadou Lamine Diallo)

Ministre en charge de la pêche, il a sacrifié ce secteur au profit des bateaux chinois et espagnols, à tel point que les pêcheurs ne trouvent plus de poissons dans les côtes rapprochées. Il faut aller à plus de 70 km ou en Mauritanie pour trouver du poisson. Dans ce pays, les accords sont toujours en défaveur des pêcheurs de Guet Ndar. Les pirogues barsakh (barsax) sont la conséquence directe du marasme dans la pêche du secteur informel sacrifiée par les choix politiques du régime de Macky Sall.



À cela s’ajoute sa volonté de démolir et de reconstruire le marché Sandaga de Dakar. Ce marché, à ce que je sache, est classé monument historique, le nom même est d’origine Mossi, langue du Burkina. En conséquence, sa surveillance, sa conservation, sa valorisation et sa promotion sont du ressort de la Ville de Dakar selon la loi de Macky Sall, art 170 du code général des collectivités territoriales. Réhabiliter à l’identique les monuments historiques est une façon de garder la mémoire de notre Histoire. Le manque de culture de l’élite prédatrice de BBY est désolant.



Je condamne le massacre organisé du marché Sandaga et nous resterons vigilants sur les coûts des travaux. On ne doit pas répéter le scandale du building administratif que Macky Sall a dénommé Mamadou Dia, un homme juste et vertueux que j’ai connu personnellement, habitant de la Commune Fann Point E Amitié.



Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki.