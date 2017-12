Qui Est Malick LAMOTTE, Le Magistrat Chargé De Juger Imam NDAO Et Cie

Le procès tant attendu par les inculpés et leurs proches s’est ouvert hier mercredi 27 décembre au tribunal des grandes instances de Dakar.



Si les avocats de la défense ont d’ores et déjà manifesté leur scepticisme quant à un procès juste et équitable, ils peuvent tout de même compter sur un magistrat qui a l’expérience des grands dossiers en la personne du magistrat Malick LAMOTTE. En effet, président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar depuis 2015, c’est lui qui s’est chargé des dossiers des socialistes récalcitrants et rebelles. D’abord l’affaire de l’attaque de la mairie Mermoz Sacré-Cœur en décembre 2011. C’est lui qui a fait face à Barthelemy DIAS alors poursuivi pour le meurtre de Ndiaga DIOUF. Ensuite, c’est le dossier de Bamba FALL qui atterrit entre ses mains. Le maire de la Médina poursuivi dans le cadre du saccage de la maison du Parti socialiste.



Mais, Malick LAMOTTE ne s’est pas uniquement occupé des affaires aux relents politiques. Luc Nicolaï, poursuivi dans le cadre de l’affaire de la drogue de l’hôtel Lamantin Beach, a aussi fait face à l’actuel président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.



Mais, Malick LAMOTTE se singularise aussi par sa grande proximité avec le garde des Sceaux ministre de la Justice dont il a été le Directeur de cabinet. Elu président de l’assemblée générale des Etats membres de la Cour pénale internationale (CPI), Me Sidiki KABA avait fait de Malick LAMOTTE le coordonnateur de son cabinet à New York.















