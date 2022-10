Qui en veut au Directeur Général de l’AIBD SA. Abdoulaye Dièye?

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

Depuis 18 ans-Président Directeur Général du Groupe SOCOTRA SA Agence Maritime et Aérienne : Consignation, Manutention, Transport, Transit, Shipping Shipchandlers, Agence de voyage, logistique



Management d’une équipe de 175 personnes composée de Cadres, Agents de Maitrise, Chauffeurs, Gens de Mer, Manœuvres



Depuis 2019- Administrateur général de Promotion Santé Services Population -Urolaser Depuis 2017- Président du Mouvement SIGGI JOTNA (Politique, Social, développement)



Depuis 2016- Directeur Administratif de Flevotrade Farm Sénégal - filiale de Flevotrade Hollande activité : AGRO BUSINESS (culture oignons pommes de terre -carottes-aviculture)



Depuis 2008 - Directeur Général de la SOCOTRA (Société de consignation et de transport 2003 - 2008 Bolloré ex (SDV Sénégal Service pêche) - Département Shipping et Manutention 1999-2003- Enseignant dans le privé : Professeur de Mathématique et Physique Chimie



FORMATION

2021-2022 Thèse de Doctorat - BIRCHAM INTERNATIONAL UNIVERSITY (Paris -France)

Mention très bien



2020 BIRCHAM INTERNATIONAL UNIVERSITY (Doctor of Philosophy Maritime Port Management)

Rapport de Recherche sur des ouvrages

1- Les Transports Maritimes dans la Mondialisation - Jacques Guillaume -L’Harmattan Mention : Excellent



2- Commerce International : Opérations Import-Export - Massabie - François Breal Mention: Très Bien



3- Logistique et Transport International de Marchandise - Moïse Donald Dailly - L'Harmattan Mention: Excellent



4- Transport International de Marchandises – Jean. Belotti Vuibert Mention : Très Bien



5 - Le Transport Maritime à Courte Distance -Arnaud Serry Ems Mention : Excellent

6- Les Ports Européens et la Mondialisation : Réforme - Marie-Madeleine Damien - L'Harmattan Mention : Très Bien

ECOLE SUPERIEUR DE COMMERCE (SUPDECO) BAC + 4 Diplôme de Maitrise

2006-2007 - INSTITUT SUPERIEUR DES TRANSPORTS (IST) Groupe SUP DECO Dakar,

MATRISE EN TRANSPORT – LOGISTIQUE (MENTION BIEN)

2005-2006 - INSTITUT SUPERIEUR DES TRANSPORTS (IST) Groupe SUP DECO Dakar

TROISIEME Année - LICENCE EN TRANSPORT – LOGISTIQUE

2003-2005 - CENTRE DE FOMATION CONSULAIRE (CCIAD) DIPLOME DE DECLARANT EN DOUANE (MENTION BIEN)

1997-1999 - UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP (UCAD) de Dakar

Niveau DUES en Physique –Chimie

1994-1997 - LYCEE MALICK SY THIES

BACCALAURIAT SERIE D

COMPETENCES

-Management

-Maitrise de la Supply Chain Maritime et Aérien

- Gestion et Exploitation Portuaire, Manutention, Consignation, shipchandler

-Solides connaissances en Transport Maritime, Routier et Aérien

- Maitrise des procédures Douanières et Transit international- conseiller en Import-Export

-Commerce Internationale –Droit commerciale –Droit des transports-Droits des affaires maritimes

- Logistique international (Achat – Appro)

- Gestion de la Sécurité maritime portuaire, aéroportuaire et ferroviaire

- Gestion des projets - Agro Business (Agriculture, Elevage, Aviculture)

- Marketing: Marketing mixte (solides connaissances)

- Gestion financière : connaissance en analyse financière et comptabilité

- Anglais : Niveau intermédiaire (obtention attestation Niveau 4A à Dakar English Language : DELC)

- Informatique : Application sur Word Excel Power Point accès

CENTRES D’INTERETS

Langue officielle : Français Langue maternelle : Wolof

Autres langues : Maîtrise de l’anglais et Notion en Espagnol Passionné de sport : Football

Jeux de l’esprit : Scrabble

Informatique : Nouvelles technologies -Internet

ACTIVITES POLITIQUES ET SOCILALES

Président du mouvement SIGGI JOTNA (Mouvance présidentielle)

Politique

- 2022 Président de la Coalition citoyenne And Siggil Thiès et Participation aux Élections Municiplales comme liste parallèle de la Mouvance présidentielle avec un résultat de 10 300 voix derrière le Yewwi Askanwi et le Benno Bokk Yakar soit 13,9 % des voix au niveau de la ville et 20.6% dans ma commune de Thiès Est

- 2021 : Marche de la paix initiée par le réseau des femmes de Siggi Jotna pour soutien au Président lors des émeutes du 14 Mars

- 2020 : Vaste campagne de sensibilisation pour lutter contre le COVID 19 avec distributions de Gel et de masques a toutes les 3 communes de Thiès.

- 2019 : Vice-Président du comité électoral de la commune de Thiès Est de Benno Bokk Yakar

- 2019 : Président de la Commission d’organisation du Comité électoral départemental Benno Bokk Yakar (Meeting du PR à Thiès) ;

- 2018 : Dépôt à la permanence départementale de Thiès de 13 084 signatures pour le parrainage du Candidat Président Macky Sall ;

- 2016-2017 : Massification pour le compte de la coalition Benno Bokk Yakar : enrôlement de 5000 jeunes pour adhérer la vision de Président Macky Sall - Montage des rayons de quartiers à travers le territoire communal, Commune Est 30 rayons, Commune Nord 18 rayons, Commune Ouest 11 rayons ;

- 2016 : Rentrée politique avec la participation de 1000 militants en soutien au Président Macky Sall. Impulser une dynamique organisationnelle, construire un discours politique nouveau de rupture calqué sur la philosophie politique du Siggi Jotna : Il s’agit de sortir Thiès de son corset « de ville rebelle » pour le projeter dans l’arène de l’émergence avec le Président Macky Sall ;

Social



Bilan Religion SIGGI 2020

▪ Tournée dans les foyers religieux à Thiès et Soutien en denrées et en produits hygiéniques à la famille Ndiéguène chez le Khalife Serigne Mounirou Ndiéguène, à la famille Dabaye, à Darou Rahmane chez Serigne Cheikh Ndiaye et à Keur Seyib Ndoye chez Serigne Abdou Ndiaye ;

▪ Contribution d’une enveloppe de 1 000 000 FCFA aux travaux de réhabilitation de la grande mosquée de Keur Cheikh Mor Ndiaye Dabaye ;

▪ . Conférence religieuse des femmes du mouvement SIGGI JOTNA avec le financement de 10 groupements pour un montant de 6 000 000 FCFA ;

▪ Don de moquettes pour la mosquée de Silmang ;

▪ Appui d'une enveloppe financière pour la mosquée de Jung ;

▪ Appui d'une enveloppe financière pour la mosquée des Parcelles Assainies ;

▪ Appui d'une enveloppe financière pour la mosquée de Cité Lamy Imam Tamsir Faye ;

▪ Appui aux daaras de Thiès en blousons, pull-overs, chaussures pour les talibés ;

▪ Visite et appui à la journée des khassidas à Touba Thiès

Bilan Social SIGGI 2020

Covid-Ramadan

Le Président Abdoulaye DIEYE avec ses partenaires lance une vaste opération avec plus de 19 tonnes de riz, 100 cartons d'huile, 150 cartons de sucre, 15 cartons café, des cartons datte, 1000 masques, etc. pour soulager les familles en cette période difficile de Pandémie de Covid 19. Ainsi, plus de 300 familles ont bénéficié des largesses du Président de SIGGI JOTNA.

▪ La commune de Thiès-Est a décidé de lancer un plan de résilience et fait appel à toutes les bonnes volontés. Le Président Abdoulaye DIEYE a réagi en premier avec 2 tonnes de riz et 15 cartons d'huile.

▪ Abdoulaye DIEYE au chevet de handicapés moteurs, visuels et des sourds-muets de Thiès pour leur apporter son aide, 120 sacs de riz, 30 cartons d'huile, 5 cartons de gel hydro alcoolique, 20 cartons de savon entre autres et des enveloppes financières.

Bilan Sport SIGGI 2020

▪ Réhabilitation du terrain de Basket de l'US Rail, le Président Abdoulaye DIEYE prend en charge la totalité du devis des travaux de pavage.

▪ Parrainage et appui à l’équipe de CNEPS EXCELLENCE THIES pour un montant de 1 000 000 FCFA.

▪ Parrainage du tournoi de Pétanque.

▪ Appui et soutien aux lutteurs.

▪ Appui au Handisport.

Bilan Education SIGGI 2020

▪ Réfection des toilettes de l’école élémentaire Iba Caty Ba d’un coût de 3 000 000 FCFA.

▪ Octroi d'une imprimante multifonction à l'école élémentaire Iba Cathy Ba.

▪ Appui d'une enveloppe financière à l'école élémentaire Kaba Sall pour leurs problèmes de Tables-bancs.

▪ Appui d'une enveloppe financière à l'école élémentaire Aynina Fall pour la réhabilitation d'une salle de classe.

▪ Appui d'une enveloppe financière au CEM HERSENT.

▪ Le Président Abdoulaye DIEYE dote aux jeunes du "Team Eden VIP" de Aiglon d’un important lot de Livres pour l'implantation d'une bibliothèque pédagogique dans leur quartier.

▪ Remise d'un chèque de 2.000.000 FCFA pour subvention aux étudiants thiessois des différentes universités du Sénégal.

▪ 500 kits scolaires offerts à la veille des ouvertures de classe 2020-2021.

▪ Remise de plus de 350 bourses d'études aux élèves et étudiants dans les différentes écoles privées du Sénégal.

▪ 5000 tickets restauration et du matériel hygiénique offerts aux étudiants de Dakar par le Président Abdoulaye

DIEYE.

VUS (Vacances Utiles de Siggi)

▪ 18 Aout 2020 : les jeunes de Siggi Jotna lancent leur plan de riposte "VUS " pour lutter contre la pandémie Covid19

▪ Cours de Vacances à l'école Iba Cathy Ba pour les élèves en classe intermédiaire.

▪ 5000 masques distribués aux écoles pour lutter contre la Covid 19 Bilan Cadre de vie SIGGI 2020

▪ Janvier 2020 : Lancement officiel sur les avenues Aynina Fall et El hadji Omar les journées d'investissement humain (Clean Day) mensuelles avec les associations de base qui gravitent autour de la zone DVF.

▪ Février 2020 : 2ème journée de nettoiement sur les avenues Bount Dépôt, Moussanté et El hadji Omar, le Président Abdoulaye DIEYE et ses collaborateurs s'engagent pour un cadre de vie sain.

▪ Appui financier du Président Abdoulaye DIEYE à la Fondation Thiès Solidarité pour le week-end de cleaning day sur les avenues Bount Dépôt et Aynina Fall.

▪ 500 arbres plantés dans les différentes communes de Thiès pour accompagner le programme Sénégal Vert du président de la république Macky Sall

Bilan Santé SIGGI 2020

▪ Difficultés d'accès aux soins du Poste de santé de Cité Niakh - Le Président Abdoulaye DIEYE vient en secours et apporte une importante enveloppe financière.

▪ Appui en produits hygiéniques au Poste de Santé de Cité Lamy pour lutter contre la Covid-19.

▪ Réalisation d'un parking extérieur moderne avec une grande capacité d'accueil et une salle pour les visiteurs à l'hôpital Régional de Thiès d’un cout de 9 000 000 F CFA

▪ 200 poches de sang collectés et mises à la disposition de la banque de sang du centre hospitalier El hadji Amadou Shakir Ndiéguène de Thiès.

▪ Appui d’un important lot de masque te gel a l’hôpital régional dans le cadre de la résilience contre la covid 19.

Bilan 2018

▪ Mai et 20 mai 2018 - Journées de Consultations médicales gratuites plus de 3 000 lunettes offertes

▪ Septembre Don de Sang pour renforcer la banque de sang de l’hôpital régional de Thiès

▪ Octobre 2018 - Kits de fournitures scolaire offerts aux élèves

▪ Octobre 2018 - Formation de 60 groupements de femmes en partenariat avec Pamecas pour leur autonomisation

▪ Novembre 2018 - Don à la MAC de Thiès

▪ Décembre 2018 - Soutien à la foire des artisans

▪ Appui à la Case des Tout-Petits de la cité Keur Khadim

▪ Appui au Comité de gestion du poste de santé de la Commune Est

▪ Soutien à la 18ème Edition du Forum Islamique pour la Paix

▪ Appui au Sport et Soutien aux clubs de Thiès et aux ASC de la Zone 1A pour un montant 2 000 000 FCFA

Bilan 2017

▪ Février 2017 - Subvention du Club de l’US Rail d’un montant de 3 000 000 FCFA

▪ Avril 2017 - Appui à la communauté chrétienne de 10 sacs de sucre pour leur carême

▪ Mai 2017 – Don de 03 ordinateurs et tenues à l’équipe génie en herbe de l’école Amadou Sakhir Ndieguene

▪ Juillet 2017 - Subvention d’un montant de 500 000 FCFA pour les femmes de Kawsara Fall par une formation

▪ Aout 2017 - Soutien de l’artiste Bismi pour un montant de 500 000 FCFA pour ses frais d’intervention chirurgicale

▪ Aout 2017- Appui d’un montant de 1 500 000 FCFA pour la réhabilitation de 05 mosquées de la commune Est

▪ Septembre 2017 - Appui financier et en équipements aux 10 ASC de la DVF et aux équipes finalistes du district

▪ Octobre 2017 – Don de matériels divers aux Pensionnaires de la MAC de Thiès d’une valeur de 600 000 Fcfa

▪ Octobre 2017 - Visite chez Serigne Saliou Toure pour apporter un soutien pour le grand Magal de Touba

▪ Octobre 2017 - Don de nattes et bouilloires aux différents points de repos des taximan de Thiès

▪ Octobre 2017 - Remise à neuf avec peinture de l’Ecole Iba Caty Ba