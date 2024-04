Qui est Dr Ibrahima Sy, le ministre de la Santé du Gouvernement Sonko

Le tout nouveau ministre de la Santé et de l’Action Social du Sénégal est Maître assistant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, précisément au Département géographie. Dr Ibrahima Sy est également chercheur associé au groupe thématique de recherche «Climat, société et santé» du Centre de Suivi Écologique (Cse).

Il est spécialiste en santé environnementale, en épidémiologie spatiale. Dr Sy est aussi spécialiste de la résilience des systèmes de santé, du changement climatique et du développement durable. Il a même écrit un ouvrage intitulé «Assainissement, espace urbain et Santé», qui paraîtra le 25 de ce mois d’avril.

























































































































iGFM