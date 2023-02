Qui est Jassim ben Hamad al-Thani, le cheikh qatari candidat au rachat de Manchester United ?

Présenté – communication oblige – comme «un fan de longue date de Manchester United», cheikh Jassim est étroitement lié aux personnalités ayant fait du Qatar l’un des principaux investisseurs dans le monde. Issu de la famille al-Thani, qui domine la vie politique et économique du pays, il préside la Qatar Islamic Bank (QIB) depuis des années.



Né en 1982, année de la création de cet établissement bancaire, et formé au Royaume-Uni à l’Académie royale militaire de Sandhurst, cheikh Jassim rejoint très jeune le conseil d’administration de la banque. La QIB deviendra sous sa présidence une institution financière islamique de premier plan, proposant des produits conformes à la charia et disposant d’agences réservées aux femmes. L’institution, dont les actifs s’élèvent à 50 milliards de dollars, a annoncé en 2022 des bénéfices de plus d’un milliard de dollars, en hausse de plus de 12 % sur un an. Cheikh Jassim ben Hamad al-Thani a aussi siégé jusqu’en 2017 au conseil d’administration du Crédit Suisse, dont Qatar Investment Authority, le fonds souverain du pays, est le deuxième plus gros actionnaire.



Fruit du hasard (ou pas), le potentiel futur dirigeant du club anglais a aussi un lien avec l’acquisition qatarie du Paris Saint-Germain. Il est l’un des quinze enfants de cheikh Hamad ben Jassim ben Jaber al-Thani, Premier ministre du Qatar de 2007 à 2013, qui avait créé le fonds souverain à l’origine du rachat du PSG. L’ancien Premier ministre, qui est à la tête d’un empire commercial ayant fait de lui un milliardaire, est lui aussi connu pour être un passionné de football.



Le père de cheikh Jassim est également proche de l’ancien émir et père de l’émir actuel, cheikh Hamad ben Khalifa Al-Thani, qui a joué un rôle déterminant dans l’essor du Qatar dans le monde du sport.



Concurrence anglo-saoudienne

Son profil, et sans doute aussi ses connexions, ont séduit l’élite de ce petit pays de la péninsule arabique. «S’il a rendu cette candidature publique, vous pouvez être sûr que tout le monde, à commencer par l’émir, veut que ça marche», a relevé le responsable d’une multinationale qui travaille avec le pays depuis des décennies. Et l’Etat gazier continue de montrer son appétit pour le ballon rond. «Le Qatar a organisé la Coupe du monde et doit maintenant suivre», ajoute la même source sous couvert d’anonymat, les commentaires publics n’étant pas toujours bien accueillis au Qatar.



Reste que cheikh Jassim doit affronter une concurrence féroce pour faire main basse sur les «Red Devils» mancuniens, notamment de la part du milliardaire anglais Jim Ratcliffe, actuel propriétaire de l’OGC Nice. Selon la presse anglaise, une troisième offre devrait même arriver sur la table en provenance d’investisseurs saoudiens.