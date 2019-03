Qui est Ousseynou Sy, l’homme qui a mis le feu à un bus rempli d’enfants

Il avait épousé une italienne avant de divorcer d’avec elle. Il est père de deux enfants de 12 et 18 ans.

L’homme n’est pas un inconnu du fichier judiciaire. Il avait été arrêté plusieurs fois pour plusieurs délits, notamment «ivresse publique», «harcèlement sexuel contre un mineur». Ce qui a mis le ministre italien de l’Intérieur dans tous ses états.

Le ministre de l’Intérieur, vice-président du Conseil des ministres et leader du parti de droite anti-immigration Lega, Matteo Salvini, a réagi sur Twitter pour se demander comment un homme connu pour des faits de conduite en état d’ivresse et de violences sexuelles, a-t-il pu exercer ce métier et transporter des enfants.