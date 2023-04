Qui est Souleymane Sané, le papa de Leroy Sané ?

Les jeunes, nés après les années 2000, ne connaissent sûrement pas ce nom. Souleymane a formé avec Bocandé un bon duo lors de la CAN 92 organisée par le Sénégal et remportée par la Côte d’Ivoire.

Après leur défaite face au Nigéria (2-1) lors du premier match, il faisait partie des buteurs du second match remporté par le Sénégal (3-0) face au Kenya. Le Sénégal a malheureusement perdu en 1/4 face au Cameroun (1-0).



Lors de la CAN 94, Bocandé alors coach de l’équipe nationale, comptait sur son ancien compère de l’attaque Souleymane Sané. Tout comme en 92, le Sénégal a encore été éliminé par la Zambie en 1/4 de finale (1-0). Cette même équipe Zambienne a été battue par le Nigéria en finale (2-1).



Souleymane Sané était un attaquant technique et a fait ses plus beaux jours en Allemagne où il a eu à évoluer à Fribourg notamment. Voir son fils être aussi technique que lui n’est point une surprise.



Ceux qui disent que Leroy Sané, qui est un diola comme son père, n’est pas sénégalais oublient qu’Illimane Ndiaye est aussi un métisse tout comme le numéro 10 des bavarois.



Les supporters sénégalais se doivent d’être beaucoup plus exigeants avec Sadio Mané. À la 17e, Sadio était seul face au gardien et il n’a pas su concrétiser cette occasion. S’il veut retrouver sa place de titulaire, il devra être beaucoup plus clinique devant les buts.



Contre le Mozambique, le numéro 10 des lions a raté pas mal d’occasion. Au match retour, il y a une action où Habib Diallo était seul face au but et pourtant Sadio ne lui a pas fait la passe. Personne n’a dit qu’il est égoïste. Donc, ces mêmes supporters n’ont aucunement le droit de s’en prendre à Leroy Sané qui fait de son mieux pour faire gagner son équipe.







































TikGalsen